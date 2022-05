Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano chiude in lieve calo, -0,09%: Indice Ftse Mib a 24.065 punti - InvestingItalia : #Borsa Milano cede su timori stagflazione globale, giù auto e lusso, bene Generali e UniCredit - - padovesi58a : Borsa: Milano punta alla parità (-0,15%) con Unicredit e Tenaris - fisco24_info : Borsa: Milano punta alla parità (-0,15%) con Unicredit e Tenaris: Spread si assesta a 195,8 punti, giù Tenaris, Mon… - EL10juve : Perché se venissero meno loro, allora, sì, che tutto finirebbe veramente. Che la Juve sia una cosa diversa dalla Ne… -

Agenzia ANSA

Sono stabili i valori per ladi, che trova slancio dalla performance positiva evidenziata dai titoli del comparto bancario, mentre si muove in deciso calo la maggior parte dei mercati europei seppur sopra i minimi ...... dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,59%, rispetto a +0,63% del principale indice delladi). ... Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,87% (Teleborsa) - Sono stabili i valori per la Borsa di Milano, che trova slancio dalla performance positiva evidenziata dai titoli del comparto bancario, mentre si muove in deciso calo la maggior parte d ...(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Chiusura in lieve calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,09% a 24.065 punti. (ANSA).