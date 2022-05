Biglietti Sassuolo Milan, la rabbia dei tifosi per la gestione della vendita (Di giovedì 19 maggio 2022) I Biglietti di Sassuolo-Milan sono terminati in tempi record. E i tifosi sono arrabbiatissimi per la gestione della vendita Serpeggia grande malumore tra i tifosi del Milan, scrive Tuttosport, per la gestione dei Biglietti (volatilizzati in pochi minuti) della gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. La vendita ha infatti consentito a molti bagarini di entrare in possesso di tagliandi ora in vendita a cifre folli, tra i 1200 e i 2000 euro, su siti secondari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Idisono terminati in tempi record. E isono artissimi per laSerpeggia grande malumore tra idel, scrive Tuttosport, per ladei(volatilizzati in pochi minuti)gara contro ilal Mapei Stadium. Laha infatti consentito a molti bagarini di entrare in possesso di tagliandi ora ina cifre folli, tra i 1200 e i 2000 euro, su siti secondari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

