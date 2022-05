Bergamo | dal 30 maggio i primi taser alle Forze dell’ordine

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 maggio 2022). Novità per lebergamasche. Dal 30Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza avranno in dotazione i, le pistole elettriche che stordiscono i malviventi impedendo loro di muoversi. Un’innovazione introdotta già da qualche settimana in altre città italiane, secondo un cronoprogramma disposto dal Ministero dell’Interno, che intende raggiungere l’intero territorio nazionale. Ai dispositivi dovrebbero essere otto per la Polizia, due ciascuno per gli agenti delle Volanti, per quelli della Squadra mobile, per la Digos e per i colleghi del commissariato di Treviglio. Altrettanti arriveranno ai carabinieri e un paio alla Finanza. Saranno distribuiti agli uomini dei reparti operativi, quelli che scendono in strada ...