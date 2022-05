WordPress jazz: perché WordPress ha versioni con nomi di musicisti? (Di mercoledì 18 maggio 2022) WordPress e il jazz hanno un rapporto speciale. Si veda ad esempio la versione 5.9, quella attuale nel giorno in cui scriviamo: la release, datata gennaio 2022, porta il nome di Joséphine. Se vi siete chiesti il perché, si tratta di un omaggio che il più famoso CMS del web tributa a Joséphine Baker. Parliamo di una delle più iconiche cantanti dello scorso secolo, tra le prime dive di colore della storia della musica moderna. La vita di Joséphine Baker è già di per sé un’opera d’arte: arriva a Parigi dall’America portando con sé il jazz, sdoganando il charlestone, ballando seminuda su ritmi e atmosfere allora sconosciute ai francesi. Fu amante di Simenon, agente del controspionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale (si narra che i suoi spartiti contenessero messaggi segreti) e infine attivista ... Leggi su fmag (Di mercoledì 18 maggio 2022)e ilhanno un rapporto speciale. Si veda ad esempio la versione 5.9, quella attuale nel giorno in cui scriviamo: la release, datata gennaio 2022, porta il nome di Joséphine. Se vi siete chiesti il, si tratta di un omaggio che il più famoso CMS del web tributa a Joséphine Baker. Parliamo di una delle più iconiche cantanti dello scorso secolo, tra le prime dive di colore della storia della musica moderna. La vita di Joséphine Baker è già di per sé un’opera d’arte: arriva a Parigi dall’America portando con sé il, sdoganando il charlestone, ballando seminuda su ritmi e atmosfere allora sconosciute ai francesi. Fu amante di Simenon, agente del controspionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale (si narra che i suoi spartiti contenessero messaggi segreti) e infine attivista ...

