Tutto quello da sapere su She – Hulk: trailer, trama, cast, dove e quando vederlo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Siamo sempre stati abituati a immaginare Hulk come un uomo verde enorme e arrabbiato. Ora la Marvel cambierà la nostra visione con la nuova serie She – Hulk. Scopriamo Tutto quello che c’è da sapere su questa attesissima nuova supereroina verde. Leggi anche: Migliori serie tv Disney Plus She – Hulk: Attorney at Law di che cosa parla Ieri presso il Basketball City sul Pier 36 di New York sono stati diffusi maggiori dettagli sulla serie tv She – Hulk che presto debutterà sui nostri schermi. A parlare ci sono stati il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e chief creative officer di Marvel, e la protagonista Tatiana Maslany. She Hulk è una serie sui superpoteri totalmente nuova rispetto al passato. Alla direzione ci ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Siamo sempre stati abituati a immaginarecome un uomo verde enorme e arrabbiato. Ora la Marvel cambierà la nostra visione con la nuova serie She –. Scopriamoche c’è dasu questa attesissima nuova supereroina verde. Leggi anche: Migliori serie tv Disney Plus She –: Attorney at Law di che cosa parla Ieri presso il Basketball City sul Pier 36 di New York sono stati diffusi maggiori dettagli sulla serie tv She –che presto debutterà sui nostri schermi. A parlare ci sono stati il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e chief creative officer di Marvel, e la protagonista Tatiana Maslany. Sheè una serie sui superpoteri totalmente nuova rispetto al passato. Alla direzione ci ...

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Il discorso dell'onorevole è pieno di buon senso, condivido quasi tutto quello che ha detto' Boschi (IV):… - ItaliaViva : Alle presentazioni del mio libro si viene col sorriso, senza rabbia e senza rancore. Racconteremo tutto quello che… - GiovaQuez : Boschi (IV): 'Il Paese che aggredisce, invade l'Ucraina, crea milioni di profughi diventa quello che ha la concessi… - MargaretCal1 : RT @AlessiaDream001: Mio padre dice sempre che sono nata con grande scopo nella vita.... Quello di rompe i coglioni a tutto il pianeta, qua… - Nyankhra : RT @__Giada: Consiglio a tutti gli interessati di non fidarsi ciecamente di quello che la stampa propone. In questo e in molti altri casi.… -