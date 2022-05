Traffico Roma del 18-05-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati partiamo subito del raccordo anulare Dove troviamo Code in carreggiata interna tra la Prenestina e Ardeatina ma ci sono code anche in carreggiata è terminata la Casilina e la centrale del latte poi a seguire tra le uscite Flaminia Trionfale è ancora tra Casal del Marmo e la Pisana code per un incidente sul tratto Urbano della A24 dalla corda l’uscita per la tangenziale proseguendo poi sulla tangenziale a seguito di un altro incidente si sta in fila in direzione Stadio Olimpico fino alla Salaria code di conseguenza sulla via Salaria direzione centro a partire dalla motorizzazione code che ritroviamo anche sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti code perè un incidente sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica ma si sta in fila dell’incidente anche sulla ...