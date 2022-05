Sanità, Ricciardi: infezioni ospedaliere strage dimenticata (Di mercoledì 18 maggio 2022) "L'incontro di Firenze è stato particolarmente importante, perché da diversi punti di vista si è affrontato innanzitutto lo stato dell'arte della Legge Gelli sulla responsabilità professionale e sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "L'incontro di Firenze è stato particolarmente importante, perché da diversi punti di vista si è affrontato innanzitutto lo stato dell'arte della Legge Gelli sulla responsabilità professionale e sulla ...

Walter Ricciardi (Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università Cattolica di Roma), a margine del convegno svoltosi a Firenze dal titolo "L'Applicazione della Legge 24/2017 a cinque anni dall'...