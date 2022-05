Rai, il taglio della pubblicità e lo scorporo del canone rischiano di cambiarne la natura (Di mercoledì 18 maggio 2022) Seri problemi incombono sulla Rai. Si prospettano infatti pesanti cali per le due sue risorse, la pubblicità (copre il 21% del totale dei ricavi) e il canone (il 73%). In Parlamento è in discussione la possibilità di effettuare un taglio consistente degli affollamenti pubblicitari, cioè la quantità di messaggi trasmissibili, con una perdita stimata in circa 150 milioni. Un altro problema riguarda la fonte principale di ricavo, il canone di abbonamento. La legge n. 208/2016 aveva ancorato il pagamento del canone di abbonamento al contratto per l’energia elettrica, nella supposizione dell’esistenza di un apparecchio radiotelevisivo quando c’è un’utenza elettrica nel luogo della residenza anagrafica. Questo metodo aveva quasi azzerato l’elevato abusivismo, che toccava circa il 30-35%. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Seri problemi incombono sulla Rai. Si prospettano infatti pesanti cali per le due sue risorse, la(copre il 21% del totale dei ricavi) e il(il 73%). In Parlamento è in discussione la possibilità di effettuare unconsistente degli affollamenti pubblicitari, cioè la quantità di messaggi trasmissibili, con una perdita stimata in circa 150 milioni. Un altro problema riguarda la fonte principale di ricavo, ildi abbonamento. La legge n. 208/2016 aveva ancorato il pagamento deldi abbonamento al contratto per l’energia elettrica, nella supposizione dell’esistenza di un apparecchio radiotelevisivo quando c’è un’utenza elettrica nel luogoresidenza anagrafica. Questo metodo aveva quasi azzerato l’elevato abusivismo, che toccava circa il 30-35%. ...

Advertising

ilfattoblog : Rai, il taglio della pubblicità e lo scorporo del canone rischiano di cambiarne la natura - sirgolly : @martadelsignore E infatti la RAI ha fatto la RAI, cioè ha declinato un format che penso sia di una rigidità assolu… - TvTalk_Rai : RT @ste_russomanno: La Lituana avrà usato la tecnica della nonna per il taglio dei capelli! #Eurovision #ESC2022 #ESCita #tvtalk La tec… - Queenatletica : Partenza falsa per la Rai in Diamond League: la gioia per il ritorno in chiaro della grande atletica rimane, ma il… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #12maggio 1973 a #Telebiella, prima TV privata italiana, intimano di sospendere le trasmissioni in esecuzione del de… -