Professori No Vax: Treviso accetta i ricorsi, Massa e Salerno no (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il ricorso, accolto, di 34 insegnanti trevigiani, sospesi lo scorso gennaio per non essere in regola con l'obbligo vaccinale, potrebbe aprire la via ad altri insegnanti. Non è certo che ci sia un risarcimento però e ci sono altri tribunali che hanno preso decisioni diverse

