Piano Transizione 4 0 | tetto di 20 milioni per ciascun anno 2023-2025

Leggi su fmag

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sul4.0 è arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – con la circolare 14/E del 17 maggio 2022 – che specifica che ildi 20per i crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali 4.0 è riferito ae non al triennio intero. Attenzione: questo non significa che ogni azienda può chiedere indistintamente 20in credito d’imposta per il4.0: esistono dei paletti che variano in base ad alcune caratteristiche, stabilite dalla norma. Bensì, con la nuova circolare si specifica che “il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio”. Il...