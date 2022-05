Advertising

Pronti a tutto. Le truffe ai danni di anziani dilagano e diventano sempre più violente. Infatti, non hanno mostrato alcuno scrupolo i malviventi che martedì, intorno a mezzogiorno, pur di mettere a ...... guerre di correnti; depistaggi escandali. Subito è arrivata la voce del Csm, col ... sostenere che io avrei distrutto 'materiale ufficiale proveniente dalla procura di' eliminando 'il ... Milano, finti tecnici dell’acqua stordiscono 96enne con lo spray e gli rubano in casa Pronti a tutto. Le truffe ai danni di anziani dilagano e diventano sempre più violente. Infatti, non hanno mostrato alcuno scrupolo i malviventi che martedì, intorno a mezzogiorno, pur di mettere a ...Il colpo in una casa nella frazione Madonnina di Dresano (Milano). I malviventi avrebbero anche fatto scoppiare un petardo per simulare una piccola esplosione ...