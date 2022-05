Marat Gabidullin l' ex comandante del Gruppo Wagner ora contro la guerra in Ucraina scatenata da Putin

Advertising

globalistIT : - Lialacor : RT @mariosalis: Marat Gabidullin, l’ex comandante nazista del Wagner Group: “Generali impreparati e male informati. Putin ormai è chiuso ne… - kalesdaguy : RT @mariosalis: Marat Gabidullin, l’ex comandante nazista del Wagner Group: “Generali impreparati e male informati. Putin ormai è chiuso ne… - smilypapiking : RT @mariosalis: Marat Gabidullin, l’ex comandante nazista del Wagner Group: “Generali impreparati e male informati. Putin ormai è chiuso ne… - ElveAngelic : RT @mariosalis: Marat Gabidullin, l’ex comandante nazista del Wagner Group: “Generali impreparati e male informati. Putin ormai è chiuso ne… -

, 50 anni, ex dell'aeronautica russa ed ex comandante del Wagner Group, il gruppo di mercenario finanziato dall'oligarca Evgheny Prigozhin, vicino a Putin, ha scritto un libro: " Io, ...Nelle scorse settimane, a posizionarsi allo stesso modo era stato il ceceno Ramzan Kadyrov, mentre il 10 maggio un ex mercenario del Cremlino,. aveva detto all'agenzia Reuters che le ...Le parole di un ex colonnello russo hanno lasciato spiazzata la televisione di Stato. La propaganda di Putin comincia a non reggere più.Nelle scorse settimane, a posizionarsi allo stesso modo era stato il ceceno Ramzan Kadyrov, mentre il 10 maggio un ex mercenario del Cremlino, Marat Gabidullin della Wagner, aveva detto all'agenzia ...