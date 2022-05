Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah | ' Un aiuto per farlo conoscere ai giovani'

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Una bella idea per sensibilizzare le persone: "Mi piacerebbe molto incontrarerla a visitare con me il". A dirlo è, senatrice a vita ...

Advertising

Fedez : Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito ???? - Agenzia_Ansa : 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah'. Lo ha dett… - RaiNews : 'Se venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel c… - Stefanialove_of : RT @Fedez: Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito… - defencelessx_28 : RT @artvhazza: liliana segre, all’età di 91 anni (questo anno 92), ha chiesto a chiara ferragni di andare a memoriale a milano della shoah,… -

Una bella idea per sensibilizzare le persone: "Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah ". A dirlo è, senatrice a vita sopravvissuta alla deportazione nei campi di sterminio nazisti, a margine della sua ultima visita al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, quello da cui ..."Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah ": lo ha detto la senatrice a vitaa Repubblica. Secondo la senatrice, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, "sono ancora troppo pochi" i visitatori al Memoriale di piazza Srafra che ricorda le vittime dell'...A dirlo è Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta alla deportazione nei campi di sterminio nazisti, a margine della sua ultima visita al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, quello da ..."Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah": lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a Repubblica. Secondo la senatrice ...