L’Aquila, un’auto precipitata in discesa con un bimbo dentro ha ucciso Tommaso nell’asilo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si chiama Tommaso, è morto a soli 4 anni nell’asilo della sua città, L’Aquila, travolto da un’auto parcheggiata in discesa forse da una mamma, un’auto che evidentemente non era bloccata col freno e mano ed è precipitata fino al giardino dell’asilo, nel quale, in quel momento, oggi pomeriggio, giocavano i piccoli alunni. Tommaso è morto, un altro è in gravi condizioni e cinque, rimasti feriti, sono stati ricoverati in ospedale. Un incidente incredibile, quello avvenuto alla scuola dell’infanzia 1° Maggio. A quanto si è appreso, all’interno dell’auto, parcheggiata in discesa, c’era un bimbo tra gli 8 e i 10 anni, lasciato momentaneamente solo dalla mamma: potrebbe essere stato proprio lui a togliere per gioco o per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si chiama, è morto a soli 4 annidella sua città,, travolto daparcheggiata inforse da una mamma,che evidentemente non era bloccata col freno e mano ed èfino al giardino dell’asilo, nel quale, in quel momento, oggi pomeriggio, giocavano i piccoli alunni.è morto, un altro è in gravi condizioni e cinque, rimasti feriti, sono stati ricoverati in ospedale. Un incidente incredibile, quello avvenuto alla scuola dell’infanzia 1° Maggio. A quanto si è appreso, all’interno dell’auto, parcheggiata in, c’era untra gli 8 e i 10 anni, lasciato momentaneamente solo dalla mamma: potrebbe essere stato proprio lui a togliere per gioco o per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - fattoquotidiano : L’Aquila, auto perde i freni e sfonda il recinto di un asilo: feriti cinque bambini nel giardino - Agenzia_Ansa : Un gruppo di bambini che stavano giocando nel giardino di un asilo a L'Aquila è stato investito da un'auto che ha s… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: L’Aquila, auto nel giardino dell’asilo. Un papà: “Sembrava un girone dantesco”. Una mamma: “Mia figlia salva per mirac… - simcopter : RT @fattoquotidiano: L’Aquila, auto nel giardino dell’asilo. Un papà: “Sembrava un girone dantesco”. Una mamma: “Mia figlia salva per mirac… -