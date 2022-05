L’Aquila, auto nel giardino dell’asilo. Un papà: “Sembrava un girone dantesco”. Una mamma: “Mia figlia salva per miracolo” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le mamme e i papà che sono arrivati sul posto – dopo essere stati chiamati d’urgenza dalla scuola dei loro figli – si sono trovati di fronte scene terribili. Pochi minuti dopo che una macchina – parcheggiata in discesa – è piombata sul giardino dell’asilo di Pile (L’Aquila), sul posto sono arrivati i soccorritori. “Sembrava un girone dantesco: quando siamo arrivati abbiamo trovato gente in lacrime in strada e il pianto dei bimbi che ci ha fatto fermare il cuore. Intorno a noi le ambulanze e le auto delle forze dell’ordine, le sirene. Siamo subito corsi dentro, facendoci largo tra i soccorritori, una scena spaventosa e surreale”. È la testimonianza, in lacrime, di un papà di uno dei circa 40 bambini della scuola dell’infanzia Pile I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le mamme e iche sono arrivati sul posto – dopo essere stati chiamati d’urgenza dalla scuola dei loro figli – si sono trovati di fronte scene terribili. Pochi minuti dopo che una macchina – parcheggiata in discesa – è piombata suldi Pile (), sul posto sono arrivati i soccorritori. “un: quando siamo arrivati abbiamo trovato gente in lacrime in strada e il pianto dei bimbi che ci ha fatto fermare il cuore. Intorno a noi le ambulanze e ledelle forze dell’ordine, le sirene. Siamo subito corsi dentro, facendoci largo tra i soccorritori, una scena spaventosa e surreale”. È la testimonianza, in lacrime, di undi uno dei circa 40 bambini della scuola dell’infanzia Pile I ...

