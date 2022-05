Land Rover, in arrivo la nuova Defender 130, l'inarrestabile all-terrain a 8 posti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fino ad otto persone potranno condividere le più epiche ed esaltanti avventure all-terrain, dal 31 maggio, giorno della presentazione della nuova Land Rover Defender 130.La famiglia 4x4 di Land Rover si espande con l'... Leggi su today (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fino ad otto persone potranno condividere le più epiche ed esaltanti avventure all-, dal 31 maggio, giorno della presentazione della130.La famiglia 4x4 disi espande con l'...

Advertising

linkmotorsepoca : LAND ROVER autocarro anno 1980 motore rifatto funzionante e pronto alla guida da subito - € 10000 VEICOLO VISIONAB… - AntaniCardani : RT @SicilianoSum: Jaguar Land Rover perde oltre 400milioni di sterline a causa della carenza globale di chip e della guerra in #Ucraina. ????… - battistabd : RT @BluDiChina: l’equipaggiamento e le armi occidentali vengono sistematicamente rubati. Per esempio, un Land Rover corazzato fornito dalla… - QLexPipiens : RT @SicilianoSum: Jaguar Land Rover perde oltre 400milioni di sterline a causa della carenza globale di chip e della guerra in #Ucraina. ????… - SicilianoSum : Jaguar Land Rover perde oltre 400milioni di sterline a causa della carenza globale di chip e della guerra in… -