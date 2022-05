La Camera presente al Salone internazionale del Libro di Torino dal 19 al 22 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Torino – La Camera dei deputati partecipa alla XXXIV edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 22 maggio. Già presente nelle edizioni dal 1998 al 2002, dal 2007 al 2012 e nell’edizione speciale di ottobre 2021, la Camera persegue costantemente l’obiettivo di mantenere un contatto con i cittadini attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione sul territorio. L’opportunità di rinnovare la presenza all’appuntamento con il Salone di Torino si colloca nell’ambito delle nuove modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di formazione che hanno preso avvio con l’iniziativa “Percorsi di cittadinanza”, rafforzando in maniera positiva la tendenza ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022)– Ladei deputati partecipa alla XXXIV edizione deldeldi, dal 19 al 22. Giànelle edizioni dal 1998 al 2002, dal 2007 al 2012 e nell’edizione speciale di ottobre 2021, lapersegue costantemente l’obiettivo di mantenere un contatto con i cittadini attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione sul territorio. L’opportunità di rinnovare la presenza all’appuntamento con ildisi colloca nell’ambito delle nuove modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di formazione che hanno preso avvio con l’iniziativa “Percorsi di cittadinanza”, rafforzando in maniera positiva la tendenza ...

