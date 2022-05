Infrastrutture, Morelli: “In Italia oltre 90 opere commissariate, cambiare norma” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “In Italia ci sono decine di opere commissariate, oltre 90 tra ferrovie, strade, porti e dighe. Questo dimostra come le norme nazionali, penso al Codice dei contratti, debbano essere modificate: non sono scritte sulle tavole della legge”. Lo ha detto a Palermo il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, aggiungendo: “Se abbiamo la necessita di commissariare così tante opere significa che la norma primaria non funziona. Quindi diciamolo con chiarezza: dobbiamo fare leggi che siano adatte alle aziende, alla trasparenza e al bene pubblico altrimenti dovremo sempre ricorrere a commissariamenti, che non possono essere la normalità”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Inci sono decine di90 tra ferrovie, strade, porti e dighe. Questo dimostra come le norme nazionali, penso al Codice dei contratti, debbano essere modificate: non sono scritte sulle tavole della legge”. Lo ha detto a Palermo il viceministro alle, Alessandro, aggiungendo: “Se abbiamo la necessita di commissariare così tantesignifica che laprimaria non funziona. Quindi diciamolo con chiarezza: dobbiamo fare leggi che siano adatte alle aziende, alla trasparenza e al bene pubblico altrimenti dovremo sempre ricorrere a commissariamenti, che non possono essere lalità”. L'articolo proviene daSera.

