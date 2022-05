Il patron di Radio Italia | «Negli anni ’90 subimmo un attentato | il primo ad aiutarci fu Pino Daniele» 

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Mario Volanti. Fu lui, nel 1982, a inventare, di cui oggi è ancora presidente. Ogni anno organizza il concerto live a Milano. «Nel periodo in cui nessuno trasmetteva musicana mi è venuta l’idea di dedicarmi solo a questo genere, in assoluta controtendenza rispetto a quello che erano le». All’epoca era musicista, compositore e dj. Fece tutto da solo. «Sono partito da zero da un appartamento in via San Gregorio 23 a Milano, che era di proprietà del mio allora socio al 50%. Ho costruitocon le mie mani: ho montato i primi ponti, ho piazzato i trasmettitori, ho costruito con l’aiuto di mio padre i banconi in compensato — il truciolato costava troppo —, ho acquistato i piatti. Non ero mai salito su un tetto e mi sono ...

