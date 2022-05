Il fondo Ifm tratta con Garrone: offerta per entrare nella holding San Quirico (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il fondo infrastrutturale australiano Ifm Investors Pty starebbe valutando di acquisire una quota di minoranza di San Quirico Spa, la holding finanziaria della famiglia Garrone, azionista di maggioranza in Erg ed ex proprietari della Sampdoria, secondo una fonte vicina al dossier ascoltata dall’agenzia Bloomberg, come riporta Il Secolo XIX. L’operazione servirebbe agli australiani per poter L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilinfrastrutturale australiano Ifm Investors Pty starebbe valutando di acquisire una quota di minoranza di SanSpa, lafinanziaria della famiglia, azionista di maggioranza in Erg ed ex proprietari della Sampdoria, secondo una fonte vicina al dossier ascoltata dall’agenzia Bloomberg, come riporta Il Secolo XIX. L’operazione servirebbe agli australiani per poter L'articolo

