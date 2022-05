Giro d’Italia, Girmay in un video spiega il ritiro: “L’occhio mi fa ancora un po’ male, per evitare rischi è meglio lasciare la corsa” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Grazie al mio team, grazie a tutti. Ieri è stato incredibile, la squadra ha fatto praticamente il 99%, sono molto contento di quello che hanno fatto. Ci siamo aiutati gli uni con gli altri. La vittoria non è merito mio, ma di tutta la squadra. E sono sicuro che arriveranno altre vittorie”. Sono le parole di Biniam Girmay, affidato a un video pubblicato dalla Intermarché-Qanty-Gobert, dopo la storica vittoria di ieri al Giro d’Italia. Il 22enne eritreo ha spiegato che “dopo il ricovero in ospedale ero un po’ triste per quello che è successo con la bottiglia (il tappo gli è schizzato in un occhio, durante i festeggiamenti con lo spumante, ndr). Oggi non prendo parte alla gara, L’occhio mi fa ancora un po’ male e abbiamo preferito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Grazie al mio team, grazie a tutti. Ieri è stato incredibile, la squadra ha fatto praticamente il 99%, sono molto contento di quello che hanno fatto. Ci siamo aiutati gli uni con gli altri. La vittoria non è merito mio, ma di tutta la squadra. E sono sicuro che arriveranno altre vittorie”. Sono le parole di Biniam, affidato a unpubblicato dalla Intermarché-Qanty-Gobert, dopo la storica vittoria di ieri al. Il 22enne eritreo hato che “dopo il ricovero in ospedale ero un po’ triste per quello che è successo con la bottiglia (il tappo gli è schizzato in un occhio, durante i festeggiamenti con lo spumante, ndr). Oggi non prendo parte alla gara,mi faun po’e abbiamo preferito ...

