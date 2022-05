GF Vip 7 | che bomba | l’ex inquilino diventa opinionista | nessuno se l’aspettava

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Da quando è stato confermato che Sonia Bruganelli non saràdel GF Vip 7, sono iniziati a filtrare due nomi incredibili come probabili successori. Ecco di chi si tratta e perchè anche Adriana Volpe sarebbe non confermata. Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli si è mostrata molto impegnata. Prima non ha avuto problemi a mostrarsi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Pippero_vip : Beh, se non altro tutti i maschietti dell'ufficio sapranno che ieri ho mangiato asparagi, a cena. #rubricadel #pfdm - slimebrownie : @murasaki_gyps ma è un'argomentazione validissima, a me né asterisco né schwa né u sembrano soluzioni sostenibili a… - WShakalaka : Dopo aver visto tutte le foto che i fans coreani hanno avuto la fortuna di fare insieme a Taeyang, nel giorno del s… - 182cmcom : 'Berlusconi e Martina Fascina saranno i testimoni', prima uscita pubblic@. Chi è il vip che li vuole - vale68907 : RT @vale68907: @mirko_furlan ONORE A LUI! ??Sono così bravi,loro vedono,scoprono e trasmettono tutto subito...PECCATO che nel loro affanno… -

Il nuotatore ha lasciato la principessa conosciuta dentro la casa del Grande Fratellocon un ... Sul nuovo numero del settimanale 'Chi' pubblica una lunga lettera di una lettrice,vuole ...Per ottenere un posto riservato in conferenza stampa con allegato di gadget e selfie da sventolare in rete, e far invidia ai fan dei. E pensareun tempo un articolo autorevole poteva ...Cristiano Malgioglio non sarà opinionista del reality show perchè sarà nella giuria del programma di Carlo Conti Nella giornata di ieri il portale ...Paris Hilton e LeBron James sono solo alcune delle celebrità chiamate in causa da un articolo comparso oggi sulle pagine del NYT e che pone una domanda piuttosto semplice: dopo il #cryptocrash, dove ...