Emergenza clima: nel 2021 record negativi per gas serra e livello dei mari

L'Emergenza climatica ha raggiunto nuovi record negativi nel 2021, segno dei cambiamenti causati dalle attività dell'uomo che stanno mettendo in serio pericolo gli ecosistemi. E' quanto emerge dal rapporto Stato del clima globale nel 2021 diffuso dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), secondo cui, ben 4 indicatori hanno toccato livelli critici lo scorso anno: concentrazione di gas serra, aumento del livello del mare, riscaldamento e acidificazione degli oceani.Il report conferma che negli ultimi 7 anni si sono registrate le temperature più alte in assoluto. Nel 2021 la media delle temperature è stata di circa 1,11° Celsius sopra il livello pre-industriale. Ad aprile il gas ...

