Concorso Polizia Penitenziaria, 1758 allievi agenti: ultime ore per partecipare

ultime ore per partecipare al Concorso Polizia Penitenziaria per l'assunzione di 1758 allievi agenti. Il termine ultimo per inviare le domande è fissato al 19 maggio 2022. Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le indicazioni utili per candidarsi correttamente alla procedura concorsuale. Di seguito il Manuale per la preparazione della prova scritta. Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 19 aprile 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Polizia Penitenziaria, per la copertura di complessivi 1758 posti di allievo agente. I posti messi a Concorso sono così distribuiti: 1055 posti (791 uomini; 264 donne), riservati: – ai volontari in ferma prefissata di un anno ...

