Cartabianca | “Lei è un cretino!” | bufera ai limiti dell’accettabile | vola di tutto in studio VIDEO

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Durante la diretta dicon Bianca Belinguer, due ospiti si sono lasciati andare a una furiosa lite: la situazione è sfuggita di mano Bianca Berlinguer a Carta Bianca (Screen da Twitter)Non sono settimane facili, per. Il talk show politico di Bianca Berlinguer è da tempo al centro di polemiche e accuse, che han portato la conduttrice a cambiare strategia sopratper quanto riguarda un ospite preciso: Alessandro Orsini. Se da marzo a settimana scorsa il professore era ospite fisso, da martedì 17 maggio il suo spazio è stato notevolmente ridotto. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, Orsini non è più in solitaria con Bianca Berlinguer ma il suo intervento rientra in un confronto politico con altre personalità di spicco. Durante la diretta di martedì 17 maggio, Osini si è quindi confrontato con Maria Elena ...

Advertising

repubblica : La lite a Cartabianca tra il forzista Ruggieri e Orsini. 'Lei è un mitomane'. 'E lei è un povero cretino'. - GiovaQuez : Di Cesare a Minniti: 'O ci si sfila e ci si pone come terzi oppure lei parteggia e deve andare a combattere'. Quind… - be_ricciardi : @GiovaQuez Dovrebbe essere invitata lei a #cartabianca ad esporre le ragioni della Finlandia...ma probabilmente rif… - melinacugliari : RT @strange_days_82: Furibonda rissa a cartabianca, volano stracci tra Ruggeri FI e Orsini. Ruggeri : Lei è un pupazzo e un buffone. Orsini… - melinacugliari : RT @strange_days_82: Furibonda rissa a cartabianca, volano stracci tra Ruggeri FI e Orsini. Ruggeri : Lei è un pupazzo e un buffone. Orsini… -

... stavolta durante. Il professore ha acceso un vero e proprio scontro verbale con il ...è un uomo sicuramente intelligente, non c'è bisogno di fare i disegnini, i soldatini... Non è che ...... il figlio Bobo: "La villa di Hammamet sentina di tutti i mali", Orsini contro Ruggieri: 'Ora le spiego perchéè un cretino' 'Ho lavorato per 13 anni in televisione, di gente ...Guardi, non è che siamo dei minus habentes. Lei è un uomo sicuramente intelligente, non c’è bisogno di fare i disegnini, i soldatini… Non è che siamo tutti più scemi di lei professore”. Dynamic 1 “Nel ...Ennesimo scontro a Cartabianca: questa volta la lite è scoppiata tra il deputato forzista Ruggieri e il professore Orsini.