(Di mercoledì 18 maggio 2022) E' in calo nel pomeriggio Piazza Affari, come le altre principali Borse europee. In ordine sparso le banche, con lo spread Btp - Bund tornato in calo a 191,5 punti, dopo un rialzo a 183,5 intorno alle ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano negativa (-0,4%), bene industria e utility: Male le auto, banche in ordine sparso. Giù Saipem e Nexi - infoiteconomia : Borsa: Milano e Europa piatte, il gas sale oltre 96 euro - infoiteconomia : Borsa: Milano chiude positiva (+1,12%), sprint Nexi e Saras - infoiteconomia : Borsa: Europa in stallo con future deboli, a Milano bene Prysmian (+3,2%) - Il Sole 24 ORE -

E' in calo nel pomeriggio Piazza Affari, come le altre principali Borse europee. In ordine sparso le banche, con lo spread Btp - Bund tornato in calo a 191,5 punti, dopo un rialzo a 183,5 intorno alle ...In territorio negativo( - 0,6%) seguita da Londra ( - 0,5%), Francoforte ( - 0,9%) e Parigi ( - 1%). Vendite a livello continentale concentrate soprattutto sui titoli tecnologici e il settore ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Mediobanca "torna" al 12,77% di Generali. E' quanto emerge dalle comunicazioni Consob, che sanciscono cosi' la fine dell'operazione di prestito titoli ...MILANO, 18 MAG - E' in calo nel pomeriggio Piazza Affari, come le altre principali Borse europee. In ordine sparso le banche, con lo spread Btp-Bund tornato in calo a 191,5 punti, dopo un rialzo a 183 ...