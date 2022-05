Acqua Claudia richiamata per possibile stafilococco. Ecco i lotti attenzionati (Di mercoledì 18 maggio 2022) Purtroppo siamo nuovamente difronte ad un’allerta alimentare: a finire nel mirino del Ministero della Salute, settimana scorsa, è stata l’Acqua Claudia. Il richiamo riguarda la possibile presenza di stafilococco aureo. Si tratta di un batterio molto pericoloso che si insedia in colonie di microorganismi, con insediamento a grappolo. È uno dei patogeni più virulenti in natura e può scatenare numerose malattie. In condizioni di salute, il sistema immunitario dovrebbe essere in grado di debellarne la presenza, ma di fronte ad alterazioni personali può causare una serie di problematiche che spaziano da infezioni cutanee e ossee, a polmoniti gravi e alterazione delle valvole cardiache. Si trasmette da individuo ad individuo, normalmente, per contatto con oggetti o persona infette, ma anche per via aerea attraverso la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 18 maggio 2022) Purtroppo siamo nuovamente difronte ad un’allerta alimentare: a finire nel mirino del Ministero della Salute, settimana scorsa, è stata l’. Il richiamo riguarda lapresenza diaureo. Si tratta di un batterio molto pericoloso che si insedia in colonie di microorganismi, con insediamento a grappolo. È uno dei patogeni più virulenti in natura e può scatenare numerose malattie. In condizioni di salute, il sistema immunitario dovrebbe essere in grado di debellarne la presenza, ma di fronte ad alterazioni personali può causare una serie di problematiche che spaziano da infezioni cutanee e ossee, a polmoniti gravi e alterazione delle valvole cardiache. Si trasmette da individuo ad individuo, normalmente, per contatto con oggetti o persona infette, ma anche per via aerea attraverso la ...

Advertising

AntoStel : @newyorker01 Lungo via Claudia o via del Policlinico?? Almeno potresti aiutare con acqua-fuochino-focherello ?? - c_di_claudia : RT @insopportabile: Mi chiedo quando toccherà a me non uscire nelle ore più calde e bere tanta acqua. - GayGuyIt : Acqua Claudia sì, Effervescente Naturale @Conad no? Famosa acqua ritirata dal mercato: è piena di batteri dannosi - sono_claudia_ : RT @itsscarolaa: sto piangendo pure l'acqua del battesimo vi amo tantissimo #amici21 - GimmiJovinelli : Acqua frizzante Claudia. 2 lotti ritirati per possibile prenda battere autista. Non la conosco, non so dove viene venduta, ma voi occhio.! -