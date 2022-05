Ultimo, sold out le date agli stadi di Torino e Firenze (Di martedì 17 maggio 2022) sold out anche le date di Torino e la seconda a Firenze per il tour negli stadi di Ultimo previsto per giugno Annunciati due nuovi sold out per il tour negli stadi di Ultimo, prodotto da Vivo Concerti, che porterà la musica del cantautore negli stadi delle principali città italiane. Al tutto esaurito di Roma, la prima data di Firenze e di Napoli, Modena, Pescara e il doppio appuntamento di Milano, si aggiungono anche Torino e la seconda data di Firenze. Detentore di un record unico in Italia, mai prima un artista così giovane aveva portato la propria musica all’interno degli stadi, con una tournée di 15 date Ultimo ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 17 maggio 2022)out anche ledie la seconda aper il tour neglidiprevisto per giugno Annunciati due nuoviout per il tour neglidi, prodotto da Vivo Concerti, che porterà la musica del cantautore neglidelle principali città italiane. Al tutto esaurito di Roma, la prima data die di Napoli, Modena, Pescara e il doppio appuntamento di Milano, si aggiungono anchee la seconda data di. Detentore di un record unico in Italia, mai prima un artista così giovane aveva portato la propria musica all’interno degli, con una tournée di 15...

Advertising

flowersandcloud : Ultimo a Sanremo, tour 2022 sold out, già annunciato con una anno di anticipo il tour 2023. Tananai fiera di te?? - killublck : Lo stadio sold out che canta l’inno nella stagione più brutta dell’ultimo decennio ?????? - Sara_Ultimo : RT @lamusicadialex: sold out fierissima di te @imalexwyse ????? non siamo soli…#Amici21 #Alex #alexwyse #nonsiamosoli - giinevr4 : #vendobiglietti vendo un biglietto per ultimo a Firenze l’11/06 (data sold out) nell’area vip a un prezzo ribassato - MontiFrancy82 : ULTIMO STADI 2022 – SOLD OUT ANCHE TORINO E LA SECONDA DATA A FIRENZE @IlVeroUltimo -