Ultime Notizie – L’anticiclone Hannibal porterà l’Italia oltre i 35°C

Anticipo d'estate in Italia, ma non solo. Il cambiamento climatico sta portando valori termici eccezionali su gran parte del nostro emisfero già a maggio. Mentre ci si chiede se avremo un'estate peggiore di quella del 2003, in Pakistan si sono toccati i 51°C all'ombra, a Delhi in India è stato battuto il record assoluto di maggio con più di 49°C. Altri numeri arrivano da Hannibal, l'ondata di caldo nordafricano che sta invadendo l'Europa: siamo già 4-8 gradi oltre la media sul settore occidentale, ma per il prossimo weekend si prevedono 16°C oltre la norma. Sabato prossimo l'anomalia prevista è di 10 gradi con valori intorno ai 35-36°C all'ombra tra Pianura Padana e Sardegna. Anche il Sud inizierà a sentire gli effetti di Hannibal nel corso dei prossimi giorni con temperature, però, leggermente più basse rispetto ...

