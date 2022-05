“Tipo 093A” | è l’Ottobre Rosso della Marina cinese

Leggi su panorama

(Di martedì 17 maggio 2022) La fotografia satellitare di un cantiere navaleha svelato quella che potrebbe essere una nuova classe - o una nuova versione - di sottomarino d'attacco a propulsione nucleare dotato di un sistema di propulsione silenziosa e di tubi di lancio per missili da crociera. Non è l’inizio di “Caccia a Ottobre” bensì quanto starebbe accadendo nel cantiere navale di Huludao, provincia di Liaoning, nel nordCina. La foto è stata scattata da Planet Labs il 3 maggio ed effettivamente mostra un sottomarino fermo in un bacino di carenaggio. La presenza dell’unità non identificata era stata notata per la prima volta in un'immagine satellitare del 29 aprile dall'agenzia di intelligence geospaziale AllSource Analysis, che avrebbe confermato trattarsi di una nuova classe di sommergibile in costruzione. Dall’immagine si ...