Svezia e Finlandia nella Nato, colpo di scena: Putin non si oppone (Di martedì 17 maggio 2022) La vera sorpresa, forse non abbastanza sottolineata dai nostri giornali, è questa: che Vladimir Putin, dopo aver invaso l’Ucraina che non garantiva neutralità, dopo che il mondo s’era convinto che la “finlandizzazione” di Kiev potesse essere la panacea di tutti i mali, ora che Svezia e Finlandia intendono entrare nella Nato non vuole mettersi di traverso. Certo: da giorni dice e fa dire che “é un problema”, una “minaccia”, che la vicinanza di missili dell’Alleanza al territorio russo potrebbe far scattare la “guerra nucleare”. Però ieri tra le righe ha anche fatto sapere a Helsenky e Stoccolma, affinché Washington intenda, che il loro ingresso nella Nato di per sé “non rappresenta una minaccia diretta per la Russia”. In fondo, i due Paesi hanno già partecipato a ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 17 maggio 2022) La vera sorpresa, forse non abbastanza sottolineata dai nostri giornali, è questa: che Vladimir, dopo aver invaso l’Ucraina che non garantiva neutralità, dopo che il mondo s’era convinto che la “finlandizzazione” di Kiev potesse essere la panacea di tutti i mali, ora cheintendono entrarenon vuole mettersi di traverso. Certo: da giorni dice e fa dire che “é un problema”, una “minaccia”, che la vicinanza di missili dell’Alleanza al territorio russo potrebbe far scattare la “guerra nucleare”. Però ieri tra le righe ha anche fatto sapere a Helsenky e Stoccolma, affinché Washington intenda, che il loro ingressodi per sé “non rappresenta una minaccia diretta per la Russia”. In fondo, i due Paesi hanno già partecipato a ...

