Mostra d’Oltremare | torna il Festival dell’Oriente | appuntamento a settembre

Advertising

aliasebasta : @virgini22338959 @ADeLaurentiis @sscnapoli ADL voleva toglierla e costruirne una a sue spese nella mostra d’oltrema… - fulviomartuscie : Vico Equense: sarà una manifestazione di popolo il 20 e 21 maggio alla Mostra d'Oltremare. La stiamo preparando in… - dvrlingkenobi : che ridere sto ascoltando una sbobina del seminario che ho seguito al primo semestre e c'era la prof che faceva no… - NapoliCOMICON : Un altro special guest a #comicon22 è stato @verymobileIT , la cui presenza ha tinto ancor più di verde il viale de… - mostraoltremare : Maggio dei Monumenti: alla scoperta della Mostra d’Oltremare -

ilmattino.it

Il Cavaliere il 21 maggio tornerà a Napoli per chiudere la due giorni di ' L'Italia del futuro ' alla, ma stavolta lo attende l'analisi di un dato impietoso: il simbolo azzurro non ...Venerdì e sabato toccherà nuovamente al partito azzurro riunirsi, stavolta alladi Napoli, per una due giorni che ancora una volta sarà chiusa da Berlusconi. Nel frattempo, con il ... TuttoPizza alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 23 al 25 maggio