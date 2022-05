Mosca | Combattenti dell' Azovstal trattati secondo le leggi internazionali

Advertising

ilfoglio_it : L'assedio di Azovstal è finito. Dopo 82 giorni di resistenza i combattenti ucraini hanno accettato di essere evacu… - infoitinterno : Ucraina, si arrendono i primi combattenti di Azovstal. Mosca assicura: ‘Trattati secondo leggi… - mogliazzo : RT @RaiNews: Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra la 'resa' da parte dei combattenti ucraini evacuati dall'acciai… - sostengoi40 : RT @ElioLannutti: Ucraina, si arrendono i primi combattenti di Azovstal. Mosca assicura: ‘Trattati secondo leggi internazionali, ma nessuno… - edoludo : RT @RaiNews: Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra la 'resa' da parte dei combattenti ucraini evacuati dall'acciai… -

16.35 ", inserire il battaglione Azov in lista terroristi Il procuratore generale russo ha ... Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito deievacuati dall'...Ucraina al 79° giorno di guerra, negoziati per liberare idell'acciaieria di Mariupol ...annuncia il ritiro di Kiev dai negoziati, Kiev conferma, diplomazia in affanno "Kiev si è ...Sergej Lavrov ha fatto sapere che i colloqui tra Mosca e Kiev al momento non si stanno svolgendo in nessuna forma.Dopo settimane di assedio da parte delle forze di Mosca, i soldati ucraini hanno lasciato l’acciaieria Azovtsal, ultimo baluardo di resistenza all’esercito russo a Mariupol. Le immagini dei combattent ...