Mariupol, evacuati gli Azov dall'acciaieria: tregua con Mosca. Soldati portati via con ambulanze e bus (Di martedì 17 maggio 2022) L?annuncio arriva nel pomeriggio di ieri, dopo che ogni tipo di bomba è stata sparata sulle acciaierie Azovstal, comprese quelle al fosforo, secondo l?autorità locale.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 17 maggio 2022) L?annuncio arriva nel pomeriggio di ieri, dopo che ogni tipo di bomba è stata sparata sulle acciaieriestal, comprese quelle al fosforo, secondo l?autorità locale....

Advertising

RaiNews : Questo video ritrarrebbe l'arrivo di uno dei feriti evacuati dall'Azovstal di Mariupol, trasportato da un'ambulanza… - UNICEF_Italia : In queste settimane di guerra in #Ucraina lo staff di @UNICEF_UA e le organizzazioni partner hanno assistito con in… - vaticannews_it : Arrivati in #Italia 63 orfani evacuati dall’#Ucraina I minori, dai quattro ai sedici anni, provengono da orfanotrof… - biserka30048567 : RT @uaworldit: Hanna Maliar, vice Ministra della Difesa: 53 feriti gravi tra i difensori di Mariupol sono stati evacuati verso la città occ… - fisco24_info : Ucraina, la Svezia verso la Nato. Putin: risponderemo. Da Azovstal evacuati 264 soldati: Mosca: accordo con Kiev pe… -