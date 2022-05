Luca Argentero davvero lascia le scene per dedicarsi ad altro?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 17 maggio 2022) Stasera vedremoospite di Pierluigi Diaco, è lui il protagonista della puntata del 17 maggio di Ti Sento. Come sempre prima della messa in onda c’è qualche anticipazione e questa supreoccupa i tantissimi fan.pronto are le? Una confessione che arriva dopo 20 anni di carriera ma che sembrastrana.lascerebbe nel pieno del successo, soprattutto dopo i tanti applausi grazie a Doc – Nelle tue mani ma non solo, perché sono tantissimi i film di successo di, non solo la recente fiction Rai. “Credo di aver già fatto tutto in questi 20 anni” è il commento che ha stuzzicato le altre domande di Diaco ma ...