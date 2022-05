Libia ancora spaccata in due. Si spara a Tripoli dove arriva un altro premier (Di martedì 17 maggio 2022) Combattimenti tra milizie rivali a Tripoli hanno seguito l'arrivo questa mattina del primo ministro del governo libico, nominato lo scorso 10 febbraio dal Parlamento di Tobruk, Fathi Bashaga. Il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 maggio 2022) Combattimenti tra milizie rivali ahanno seguito l'arrivo questa mattina del primo ministro del governo libico, nominato lo scorso 10 febbraio dal Parlamento di Tobruk, Fathi Bashaga. Il ...

