L.elettorale: Letta, 'fondamentale riforma, convincere altre forze politiche' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Con il taglio dei parlamentari e con l'attuale legge elettorale si andrebbe a un voto in cui alla fine chi decidesse di votare, voterebbe semplicemente per i capi partiti e non per i rappresentanti. Quindi dobbiamo tentare di convincere la altre forze politiche a cambiare la legge elettorale" una riforma è "fondamentale". Così Enrico Letta in Direzione Pd. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Con il taglio dei parlamentari e con l'attuale leggesi andrebbe a un voto in cui alla fine chi decidesse di votare, voterebbe semplicemente per i capi partiti e non per i rappresentanti. Quindi dobbiamo tentare dilaa cambiare la legge" unaè "". Così Enricoin Direzione Pd.

Advertising

gervasoni1968 : Bene, ora proporzionale Direzione Pd, Letta: 'Cambiare la legge elettorale ma non le alleanze' - la Repubblica - mariolavia : =Letta dice che bisogna cercare di cambiare la legge elettorale - pdvallearno : RT @patriziaprestip: #Letta : Se non ci saranno condizioni per cambiarla, dobbiamo essere pronti a votare con questa legge elettorale. Perc… - patriziaprestip : #Letta : Se non ci saranno condizioni per cambiarla, dobbiamo essere pronti a votare con questa legge elettorale. P… - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: Letta dopo le elezioni: legge elettorale con tecnici! Gori,sindaco di Bergamo, lo teorizza: «Grazie a Dio oggi c’è Dra… -