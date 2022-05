Juventus | i tifosi fischiano Andrea Agnelli nella serata degli addii di Chiellini e Dybala

(Di martedì 17 maggio 2022) Applausi e cori per Giorgioe Paulo, fischi per il presidente. Questa l’accoglienza delloStadium al termine della partita pareggiata 2-2 con la Lazio al momento della festa per lo storico capitano bianconero e per la Joya, entrambi all’ultima partita casalinga con la Vecchia Signora., però, la festa è stata rovinata dalla evidente contestazione deial presidente, mentre veniva inquadrato in mezzo al campo. Video emozionale, striscioni, applausi e lacrime: così è stato omaggiato Giorgioalla sua ultima partita alloStadium. Tra i più forti difensori dell’ultima era ...

In casaè oramai terminata la stagione dalla gara contro il Venezia vinta per 2 - 1 e che l'ha ... per ragioni di storia e antipatie reciproche tra società e. Ma se, come detto il ..., idea Perisic a zero Si tratta di Ivan Perisic , l'uomo che ha deciso in favore dell' Inter la recente finale di Coppa Italia . Proprio in quell'occasione il croato manifestò il suo malumore ...I tifosi hanno espresso il loro dolore riservando fischi al presidente Andrea Agnelli in mezzo al campo, proprio per il mancato rinnovo dell’argentino. Le strade dell’argentino e della Juve si ...Grandi emozioni all'Allianz Stadium al termine di Juventus-Lazio, per l'ultima in bianconero davanti ai propri tifosi di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Per entrambi cori e applausi, con l'argentino ...