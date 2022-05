I Maneskin alla sfilata di Gucci: i look coordinati e il concerto a sorpresa (Di martedì 17 maggio 2022) La sfilata di Gucci a Castel del Monte, una fortezza medievale vicino ad Andria in Puglia, è stata una parata di star nazionali e internazionali: da Emma Marrone a Dakota Johnson, passando per Elle Fanning. Ma non solo. Tra queste, infatti, si sono distinti degli ospiti particolari, che hanno suonato durante l’evento. Si tratta dei Måneskin, la band di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, che ha incantato il pubblico con un concerto a sorpresa, coordinati in abiti firmati Gucci dalla testa ai piedi. Vi raccomandiamo... Aborto: Gucci scende in campo in difesa dei diritti riproduttivi delle donne Lunedì 16 maggio il direttore creativo del brand, Alessandro ... Leggi su diredonna (Di martedì 17 maggio 2022) Ladia Castel del Monte, una fortezza medievale vicino ad Andria in Puglia, è stata una parata di star nazionali e internazionali: da Emma Marrone a Dakota Johnson, passando per Elle Fanning. Ma non solo. Tra queste, infatti, si sono distinti degli ospiti particolari, che hanno suonato durante l’evento. Si tratta dei Måneskin, la band di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, che ha incantato il pubblico con unin abiti firmatitesta ai piedi. Vi raccomandiamo... Aborto:scende in campo in difesa dei diritti riproduttivi delle donne Lunedì 16 maggio il direttore creativo del brand, Alessandro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via Eurovision a Torino con un omaggio a Pavarotti. 'Ciao Italia, ciao Torino'. Laura Pausini, Mika e Alessandro… - Agenzia_Ansa : #Eurovision, l'esultanza del commentatore ucraino alla vittoria della Kalush Orchestra. La reazione di Timur Mirosh… - Ke14717470 : @Thatslife1618 Non sono interessat* a Luigi ed alla sua musica. Non siamo infantil*. Sono qui per Alex. Mica c’è st… - SE0HYUNCHEEKS : Ma poi pure i maneskin erano alla sfilata di gucci dove c'era lana aiutooo - violettosmylove : Don't break the chain! ? Wallpapers: purtroppo sono tecnolesa e non so fare lo screen alla schermata di blocco ma… -