Dybala e Chiellini chiudono un'era. Ora la Juvntus deve ripartire (Di martedì 17 maggio 2022) L'uscita al diciassettesimo minuto per il capitano e il pianto disperato della Joya e fine gara. Dybala e Chiellini chiudono un'era e il loro periodo alla Juventus resterà uno scrigno pieno di gemme. Ora però serve ripartire, evitando gli errori di valutazione fatti nelle ultime tribolanti stagioni. Dybala e Chiellini chiudono tra sorrisi e lacrime, quali sono gli errori che la Juventus non deve ripetere per ricostruire? Non si può negare, con la Lazio si è chiuso un fantastico ciclo. Ora però si apre un altro capitolo, ovvero quello della "ripartenza". Sostituire due mostri sacri come Chiellini e Dybala non sarà facile, anche perché la Juventus necessita di una rivalutazione totale.

