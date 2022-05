Conte o Di Maio? Nel Pd chiedono un chiarimento per non allearsi con i grillini sbagliati (Di martedì 17 maggio 2022) Quando nella politica spunta la parola “chiarimento” vuol dire che non siamo al divorzio ma insomma le cose non vanno. Anzi, nella Prima Repubblica la richiesta di un “chiarimento” di solito era l’antipasto di una crisi, adesso è qualcosa di meno, un brontolìo che può diventare ira, un singhiozzo prima del pianto. Però intanto nel Pd prende forma pubblica la richiesta di un “chiarimento” sul rapporto con il M5s guidato da un leader ondivago, nervoso, inaffidabile: a Giuseppe Conte tutti nel Pd preferiscono Luigi Di Maio, sul ministro degli Esteri allineato alle posizioni di Mario Draghi e Enrico Letta nulla da dire: «È molto migliorato», è il commento dei dem. E se è da verificare la sensazione che anche nel Movimento il ministro conquisti posizioni a danno dell’avvocato – i deputati sono in gran parte ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) Quando nella politica spunta la parola “” vuol dire che non siamo al divorzio ma insomma le cose non vanno. Anzi, nella Prima Repubblica la richiesta di un “” di solito era l’antipasto di una crisi, adesso è qualcosa di meno, un brontolìo che può diventare ira, un singhiozzo prima del pianto. Però intanto nel Pd prende forma pubblica la richiesta di un “” sul rapporto con il M5s guidato da un leader ondivago, nervoso, inaffidabile: a Giuseppetutti nel Pd preferiscono Luigi Di, sul ministro degli Esteri allineato alle posizioni di Mario Draghi e Enrico Letta nulla da dire: «È molto migliorato», è il commento dei dem. E se è da verificare la sensazione che anche nel Movimento il ministro conquisti posizioni a danno dell’avvocato – i deputati sono in gran parte ...

