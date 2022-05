Carnevali: «Scamacca piace all’Inter e ad altri, vorrei restasse in A, ma temo abbia più mercato all’estero» (Di martedì 17 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. La squadra emiliana sarà arbitra dello scudetto: domenica alle 18 affronterà il Milan nell’ultima giornata di campionato. Carnevali dice di essere sorpreso del cammino della squadra di Pioli. «Sì perché l’Inter e il Napoli sulla carta avevano qualcosa in più. E poi, ripeto, mi ha impressionato il feeling che si è instaurato all’Interno della squadra e poi fra dirigenti e allenatore». Carnevali promette: il Sassuolo farà la sua parte, non si scanserà di certo. «Il Milan fa bene a pensare a eventuali festeggiamenti perché ha due risultati a disposizione. Detto questo, noi abbiamo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari». Su Raspadori, il cui nome è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni. La squadra emiliana sarà arbitra dello scudetto: domenica alle 18 affronterà il Milan nell’ultima giornata di campionato.dice di essere sorpreso del cammino della squadra di Pioli. «Sì perché l’Inter e il Napoli sulla carta avevano qualcosa in più. E poi, ripeto, mi ha impressionato il feeling che si è instauratono della squadra e poi fra dirigenti e allenatore».promette: il Sassuolo farà la sua parte, non si scanserà di certo. «Il Milan fa bene a pensare a eventuali festeggiamenti perché ha due risultati a disposizione. Detto questo, noimo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari». Su Raspadori, il cui nome è ...

