Campania | Cascone | “Subito i lavori sulla Circumvesuviana”

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“A settembre apriamo l’ultimo dei 25 cantieri che erano bloccati, la stazione di Baia a Bacoli. Abbiamo consegnato le varianti tecniche per il cantiere e quindi ora ripartono davvero tutti i cantieri bloccati”. Lo annuncia Luca, consigliere regionale e presidente della commissione trasporti epubblici nel corso del punto della Regione Camoania sugli interventi sul sistema dei trasporti regioknali per un totale di otto miliardi di investimenti finora e nei prossimi anni.ha fatto riferimento al nuovo progetto della Linea 10 che da ieri ha avuto il via libera dalla Corte dei Conti di 800 milioni di euro annunciata ieri che consentirà di realizzare la tratta da Afragola, Casoria, Casavatore fino alla stazione di Di Vittorio-Capodichino dove la Linea 10 si connetterà con la Linea 1 che ha ...