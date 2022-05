Boxe, Mondiali Elite femminili 2022: programma e tv delle italiane in gara (Di martedì 17 maggio 2022) Grande attesa per i Mondiali Elite femminili 2022, in programma a Istanbul (Turchia) dall’8 al 2o maggio. Sono dodici le categorie di peso in gara: 48 Kg, 50 Kg, 52 Kg, 54 Kg, 57 Kg, 60 Kg 63 Kg, 66 Kg, 70 Kg, 75 Kg, 81 Kg, + 81 Kg. E otto sono le italiane. Le azzurre vanno a caccia di una medaglia e gli occhi sono puntati ovviamente su Irma Testa, bronzo a Tokyo 2020. Ma occhio anche a Roberta Bonatti (48kg), Giordana Sorrentino (50kg), Sirine Charaabi (54kg), Alessia Mesiano (60kg), Assunta Canfora (63kg), Angela Carini (66kg). Il Mondiale sarà visibile interamente sul canale Youtube IBA. Semifinali e finali saranno in diretta su Rai Sport. Preliminari 9 maggio 57 Kg Testa vs Camara MLI (57kg) 10 maggio Bonatti vs Wanda JPN (48kg) 11 maggio Canfora vs Mwangi KEN ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Grande attesa per i, ina Istanbul (Turchia) dall’8 al 2o maggio. Sono dodici le categorie di peso in: 48 Kg, 50 Kg, 52 Kg, 54 Kg, 57 Kg, 60 Kg 63 Kg, 66 Kg, 70 Kg, 75 Kg, 81 Kg, + 81 Kg. E otto sono le. Le azzurre vanno a caccia di una medaglia e gli occhi sono puntati ovviamente su Irma Testa, bronzo a Tokyo 2020. Ma occhio anche a Roberta Bonatti (48kg), Giordana Sorrentino (50kg), Sirine Charaabi (54kg), Alessia Mesiano (60kg), Assunta Canfora (63kg), Angela Carini (66kg). Il Mondiale sarà visibile interamente sul canale Youtube IBA. Semifinali e finali saranno in diretta su Rai Sport. Preliminari 9 maggio 57 Kg Testa vs Camara MLI (57kg) 10 maggio Bonatti vs Wanda JPN (48kg) 11 maggio Canfora vs Mwangi KEN ...

Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Irma Testa è in semifinale ai mondiali in Turchia - corrmezzogiorno : #Napoli Irma Testa è in semifinale ai mondiali in Turchia - serieB123 : Boxe, Irma Testa in semifinale ai mondiali in Turchia. Il bronzo è già nel cassetto ma lei punta all’oro… - Eurosport_IT : Fantastica Irma! È certa di una medaglia ???????? #Boxe | @FedPugilistica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Boxe, Mondiali Elite donne: anche Mesiano in semifinale -