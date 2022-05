Biden: "Sei un uomo che crea problemi". Duro attacco Amazon, il presidente difende il sindacato. Furia Bezos (Di martedì 17 maggio 2022) Joe Biden e Amazon sono andate allo scontro. Il presidente Usa ha elogiato il capo dei sindacalisti del colosso di Jeff Bezos attaccando di fatto la politica aziendale del gruppo. La Casa Bianca ha diffuso un video dell'incontro, durante il quale Biden ha abbracciato Smalls, che indossava una giacca con lo slogan "Eat the rich". Biden ha detto a Smalls: "Sei un uomo che crea problemi", aggiungendo: "Mi piaci, sei il mio tipo di problema". Dura e inusuale presa di posizione della Casa Bianca contro il fondatore di Amazon Jeff Bezos, dopo che questi ha apertamente criticato su Twitter le politiche fiscali ed economiche dell'amministrazione Biden. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 17 maggio 2022) Joesono andate allo scontro. IlUsa ha elogiato il capo dei sindacalisti del colosso di Jeffattaccando di fatto la politica aziendale del gruppo. La Casa Bianca ha diffuso un video dell'incontro, durante il qualeha abbracciato Smalls, che indossava una giacca con lo slogan "Eat the rich".ha detto a Smalls: "Sei unche", aggiungendo: "Mi piaci, sei il mio tipo di problema". Dura e inusuale presa di posizione della Casa Bianca contro il fondatore diJeff, dopo che questi ha apertamente criticato su Twitter le politiche fiscali ed economiche dell'amministrazione. Segui su affaritaliani.it

