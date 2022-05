Arte e della creatività studentesca: i giovani invadono Corso Garibaldi (FOTO) (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Gli studenti sono tornati in strada, ma non per manifestare o protestare. Grandissima pArtecipazione alla giornata promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento per la creatività e la scienza. Una bella tradizione, interrotta per alcuni anni, è tornata oggi ad animare il Corso Garibaldi. Entusiasmo, pArtecipazione, voglia di stare insieme, di discutere, di parlare: questi i tratti salienti emersi oggi fin dalle prime ore del mattino L’iniziativa organizzata con la collaborazione del Forum dei giovani di Benevento ha visto al pArtecipazione di circa 1500 studenti, e 12 progetti esposti. Tema di quest’anno è l’Europa, gli studenti hanno avuto la possibilità di far conoscere la propria espressività attraverso vari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Gli studenti sono tornati in strada, ma non per manifestare o protestare. Grandissima pcipazione alla giornata promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento per lae la scienza. Una bella tradizione, interrotta per alcuni anni, è tornata oggi ad animare il. Entusiasmo, pcipazione, voglia di stare insieme, di discutere, di parlare: questi i tratti salienti emersi oggi fin dalle prime ore del mattino L’iniziativa organizzata con la collaborazione del Forum deidi Benevento ha visto al pcipazione di circa 1500 studenti, e 12 progetti esposti. Tema di quest’anno è l’Europa, gli studenti hanno avuto la possibilità di far conoscere la propria espressività attraverso vari ...

Advertising

comunevenezia : ??#Arte #Scultura?? ?Nell’isola di #Mazzorbo VII edizione de 'L’oro di Venissa' ??Fino al 27 novembre 2022 dieci op… - palazzostrozzi : Inaugura oggi #LetsGetDigital! Negli spazi della Strozzina e del cortile di #PalazzoStrozzi arriva la rivoluzione d… - gualtierieurope : Dopo 2 anni di stop per la pandemia, oggi torna a #Roma “La Notte dei Musei”. Dalle 20 alle 2 aperti in via straord… - treccanne : RT @Blowjoint: Articolo molto interessante in cui si delinea lo stato dell'arte della Cannabis a fine terapeutico analizzando il caso di og… - BrindusaB1 : RT @scastaldi9: @Hakflak @BrindusaB1 @Matibo11 @AntonellaLaTor6 @Rebeka80721106 @ghegola @FlaminiMarina @PaolaToogoodxme @PasqualeTotaro @k… -