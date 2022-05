(Di lunedì 16 maggio 2022) ... nata come protesta contro la coscrizione obbligatoria nell'esercito russo e proseguita con una sollevazione di tutto il popolo, compare sulla Gazzetta ufficiale di Venezia un articolo in cui si ...

Advertising

ilGiornale.it

Ora che, sottoposto alle amorevoli cure di Serena Vitale, esce da Adelphi il fior fiore dei taccuini di, Briciole della vita (pagg. 205, euro 14, dal 19 maggio in libreria) possiamo anche ...Ora che, sottoposto alle amorevoli cure di Serena Vitale, esce da Adelphi il fior fiore dei taccuini di, Briciole della vita (pagg. 205, euro 14, dal 19 maggio in libreria) possiamo anche ... Vjazemskij e l'arte di accontentarsi delle "Briciole della vita". Con ironia e coraggio Il 2 gennaio 1864, quando in Polonia infuriava la cosiddetta «Rivolta di gennaio» (dell'anno precedente), nata come protesta contro la coscrizione obbligatoria nell'esercito russo e proseguita con una ...