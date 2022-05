VIDEO / Maldini si infuria col tifoso che gli getta acqua sul parabrezza dell’auto (Di lunedì 16 maggio 2022) All'arrivo del direttore tecnico dei rossoneri, Paolo Maldini, i tifosi hanno circondato la sua auto e uno di loro ha gettato dell'acqua sul parabrezza. L'ex capitano e terzino milanista, visibilmente infastidito, ha pesantemente redarguito l'autore Leggi su golssip (Di lunedì 16 maggio 2022) All'arrivo del direttore tecnico dei rossoneri, Paolo, i tifosi hanno circondato la sua auto e uno di loro hato dell'sul. L'ex capitano e terzino milanista, visibilmente infastidito, ha pesantemente redarguito l'autore

Advertising

acmilan : ??? The post-match reactions of Pioli, Maldini and Tonali ??? Le dichiarazioni post partita di Mister Pioli, Paolo M… - TeoVisma : Come stringe la mascella Ricky Massara dopo il gol. Esultanza feroce. Del milanismo di Maldini (e Nesta) non c'eran… - MilanWorldForum : Maldini contro il tifoso che gli getta acqua sull'auto VIDEO -) - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Maldini si infuria con un tifoso rossonero: il motivo | #VIDEO - #MilanAtalanta #ACMilan #Milan #SempreMilan… - antonello_gioia : RT @MilanNewsit: #Albertini: “Maldini ha messo tutte le sue qualità a disposizione della società che ama; con Pioli ha fatto capire cosa è… -