Video Gol Theo Hernandez in Milan - Atalanta come Weah contro il Verona

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nella gara della 37ª giornata di Serie A, ilsupera per 2 - 0 l'e mantiene la testa della classifica. In gol Leao e. La rete del francese ha ricordato questa di George ...

DAZN_IT : CHE GOL HA FATTO THEO HERNANDEZ ?? Parte da casa sua ?? E va a fare gol ?? #TheoHernandez #MilanAtalanta #DAZN - juventusfc : Il controllo. Il dribbling. Il gol. Magia, @delpieroale ???? #GoalOfTheDay - juventusfc : Che gol, @Miralem_Pjanic ?? Poi il raddoppio di @MarioMandzukic9 ?? #JuveLazio - ucc_13 : RT @itsmausebaer: ‘sono stati 7 anni di magia,di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. mai.’ ?? - Cecilia_esse : RT @itsmausebaer: ‘sono stati 7 anni di magia,di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. mai.’ ?? -

InLeao e Theo Hernandez. La rete del francese ha ricordato questa di George Weah contro il Verona nella partita di Serie A 1996 - 97. Guarda ilIl norvegese segna su rigore nel 2 - 1 ai danni dei berlinesi dell'Herta all'ultima in giallonero prima del passaggio al Manchester CityIl ragazzo ha esordito per la prima volta con Fonseca, ma il primo gol l'ha trovato qualche mese fa con Mourinho: l'avversario il Verona di Tudor ...Milan, manca un punto per lo scudetto: missione a Sassuolo. Intanto il pubblico rossonero ha celebrato la squadra e Pioli dopo la vittoria contro l'Atalanta ...