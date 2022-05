Ungheria, Orban rieletto premier: «Sinistra e media uniti contro di noi, ma hanno fallito» (Di lunedì 16 maggio 2022) Il parlamento ungherese ha rieletto, con una larghissima maggioranza, Viktor Orban come premier, carica che assume per la quinta volta nella sua carriera politica. I voti a favore sono stati 133, i contrari 27, non c’è stata alcuna astensione. Il leader del partito Fidesz è alla guida del governo dal 2010 ininterrottamente, dopo un primo mandato nel 1998. Orban rieletto primo ministro Nel discorso che ha pronunciato dopo aver prestato giuramento, Orban ha parlato di un «periodo di pericolo, insicurezza e guerra» per l’Europa. «La politica delle sanzioni ha causato una crisi energetica e il rialzo dei tassi di interesse da parte degli Usa ha generato un’era di inflazione». «Tutto ciò porterà recessione economica e le minacciose epidemie potrebbero riapparire», ha detto. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Il parlamento ungherese ha, con una larghissima maggioranza, Viktorcome, carica che assume per la quinta volta nella sua carriera politica. I voti a favore sono stati 133, i contrari 27, non c’è stata alcuna astensione. Il leader del partito Fidesz è alla guida del governo dal 2010 ininterrottamente, dopo un primo mandato nel 1998.primo ministro Nel discorso che ha pronunciato dopo aver prestato giuramento,ha parlato di un «periodo di pericolo, insicurezza e guerra» per l’Europa. «La politica delle sanzioni ha causato una crisi energetica e il rialzo dei tassi di interesse da parte degli Usa ha generato un’era di inflazione». «Tutto ciò porterà recessione economica e le minacciose epidemie potrebbero riapparire», ha detto. ...

